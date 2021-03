Turismo Centro de Portugal continua a dar cartas cá fora

Dois filmes promocionais do Turismo Centro de Portugal foram distinguidos na 21.ª edição do The Golden City Gate, importante festival de cinema de turismo inserido na feira ITB Berlim, na Alemanha.

Os filmes “Life is Now – A Vida é Agora” e “No Pain No Gain – Aqui Trabalha-se, O Resto é Paisagem” conquistaram duas “Silver Star” na categoria “Destinos Turísticos – Região”.

A edição deste ano do The Golden City Gate decorreu em formato exclusivamente online, devido à pandemia atual. O júri avaliou 122 filmes de 23 países. A ITB Berlim – uma das principais feiras de turismo mundiais – decorreu também de forma virtual.

“O ‘Life is Now’, filme promocional que a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal apresentou no verão passado, após a primeira vaga da pandemia, pretendeu ser um sinal de esperança. A mensagem que transmite não poderia continuar mais atual: depois de um período difícil, surge uma altura de renascimento. Hoje, o Turismo vive dias dramáticos, mas sabemos que em breve o Centro de Portugal vai voltar a receber os visitantes como sempre o fez, com a qualidade que caracteriza esta região”, sublinha Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Este prémio em Berlim, extensível a outro filme promocional do Turismo Centro de Portugal, constitui um grande estímulo para continuarmos a apostar na divulgação internacional deste território. Os resultados estão à vista, com um aumento da notoriedade da região”, acrescenta.

Para o “Life is Now – A Vida é Agora”, este é mais um prestigiante troféu, a juntar a uma lista já longa de distinções. Antes, o filme tinha sido galardoado com o “Grande Prémio” da competição nacional do 13.º ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Viseu; ainda no mesmo festival, venceu o 1.º lugar nas categorias “Responsabilidade Social” e “Destinos – Regiões”, ambos na competição nacional, e o 2.º lugar na categoria “Destinos – Regiões”, na competição internacional; e foi contemplado ainda com o 1.º lugar na categoria “Destinos Turísticos – Região”, no 13.º Festival Internacional de Filmes de Turismo “TourFilm Riga”, Letónia; e com o prémio “White Acacia” no SILAFEST – 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo e Ecologia, Sérvia. Foi também finalista na 11.ª edição dos Cannes Corporate Media & TV Awards, em França. Pode ver o filme nesta ligação: https://youtu.be/j1J5Lif0Rmw.

Para o “No Pain No Gain – Aqui Trabalha-se, O Resto é Paisagem”, esta é foi uma estreia em festivais, e logo com um prémio. Este filme resulta de uma série de pequenos vídeos promocionais apresentados no final do ano passado, cada um dos quais destacando um produto turístico específico na região. Pode ver o resultado em http://bit.ly/3cEUxKk.

Ambos os filmes foram produzidos pela Slideshow Lda. para o Turismo Centro de Portugal.

