Turbulência provoca vários feridos em voo com destino a Lisboa

Um episódio de turbulência severa num voo da companhia aérea angolana TAAG, que fazia a ligação Luanda e Lisboa, na quinta-feira, causou 10 feridos, entre os quais dois membros da tripulação.

De acordo com a imprensa angolana, a agitação aconteceu quando o avião da Hi Fly, ao serviço da TAAG, sobrevoava a República Democrática do Congo. Vários objetos, incluindo carrinhos das refeições, tabuleiros, pratos e garrafas, foram projetados para o ar.

O momento gerou grande pânico entre os passageiros, oito dos quais necessitaram de primeiros socorros, avança o “Novo Jornal”, de Angola.

