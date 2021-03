Tui e Valença recebem mercado profissional de música

O MUMi é o primeiro mercado profissional de música e cultura organizado por dois territórios ibéricos e promovido por uma associação que integra empresas, profissionais e coletivos do sector musical galego e português, com o objetivo de criar uma ponte de ida e volta real e estável para as músicas de ambos os países.

O MUMi – Músicas no Minho irá acontecer nos dias 9, 10 e 11 de Setembro de 2021 na Eurocidade Tui – Valença , mantendo as condições para que as oportunidades e boas práticas entre o sector da música em Portugal e Galiza se concretizem.

O encontro reunirá artistas e bandas, promotoras, empresas de management, festivais, editoras, empresas de serviços e produção, etc. para partilhar ideias, criar sinergias sólidas, estabelecer novas redes de contacto e conhecer novas propostas na primeira pessoa.

A feira contará com a programação profissional que incluirá atividades de formação (técnica, jurídica, marketing), encontros rápidos entre profissionais do sector, showcases com a seleção de artistas e bandas da Galiza e Portugal, e uma feira sectorial com a presença das empresas das diferentes áreas do setor.

Também haverá concertos abertos ao público geral com a seleção de propostas musicais de diversos estilos e formatos, numa programação que demonstrará os novos valores e as figuras já consagradas em espetáculos multidisciplinares para o público familiar e adulto.