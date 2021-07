Tudo sobre o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) é um programa nacional de valorização das comunidades portuguesas que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora.

O PNAID destina-se a:

Emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal

Empresários nacionais que queiram internacionalizar os seus negócios através da diáspora.

Quais são as vantagens do PNAID?

Congrega várias áreas de governação num desígnio comum

Reforça o papel das Comunidades portuguesas como plataforma de apoio às exportações e à internacionalização das empresas portuguesas

Enquadra e integra objetivos

Sistematiza os apoios simplificando as formas de adesão ao programa

Utiliza as medidas de apoio já existentes

Cria a figura do Investidor da Diáspora que abre uma via de elegibilidade para os apoios o que constitui um elemento diferenciador

Permite aos investidores da diáspora terem incentivos próprios e dedicados (majorações e avisos) com benefício adicional se o investimento for no interior do país

Para que serve obter o estatuto de Investidor da Diáspora?

Ao pretender apresentar uma candidatura, no âmbito do PNAID- Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, este estatuto reconhece-lhe uma posição preferencial, no âmbito de investimento em Portugal, em especial se a intenção de investir for no interior do país. Para saber mais não deixe de consultar a RCM nº 64/2020 de 18 de agosto e toda a informação disponível sobre medidas e programas relativos à coesão territorial ou ao plano de valorização do interior.

Portanto, se o perfil do investidor corresponde ao estipulado na medida D.5.1. do PNAID, esta deve ser uma das primeiras etapas de preparação do projeto de investimento.

O que é a Marca Investimento da Diáspora?

A Marca “Investimento da Diáspora” é uma das medidas do PNAID- Programa Nacional de Investimento da Diáspora. Consta do 4º eixo do programa (Eixo D). Esta medida visa reconhecer e dar destaque aos investimentos realizados por investidores da diáspora. Para além do lançamento de um concurso de ideias visando a seleção deste sinal distintivo, está ainda em fase de discussão o regulamento de atribuição desta marca. Em breve será divulgada mais informação sobre esta medida.

O que são os GAE e para que servem?

Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) resultam de Acordos de Cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e as Câmaras Municipais, estabelecidos através de protocolos celebrados entre as duas entidades e que assentam em dois princípios base: a disponibilidade para o atendimento e a proximidade ao utente.

Estes Gabinetes existem para informar todos os portugueses dos seus direitos sobre os países de acolhimento, apoiar no regresso e reinserção em Portugal, contribuindo para a resolução dos problemas apresentados, de forma rápida, gratuita e personalizada, facilitando o seu contacto e articulação com outros serviços da Administração Pública Portuguesa.

Para mais informações, por favor consultar: https://pnaid.mne.gov.pt/pt/

#portugalpositivo