Tudo o que vai poder fazer em Melgaço este verão

De 1 a 16 de agosto Melgaço vai estar em Festa, em segurança. A situação pandémica obrigou à reestruturação do habitual programa, levando ao cancelamento de algumas atividades e à apresentação de outras.

A autarquia apostou no cinema drive-in, vídeo mapping e no streaming via redes sociais para levar a festa a casa de todos. As ações ao ar livre decorrerão sob exigentes medidas de segurança.

O Largo do Mercado Municipal vai receber sessões de cinema drive-in: de 1 a 3 de agosto, sempre pelas 22h00. Não haverá bilhetes, mas as inscrições são obrigatórias, em www.cm-melgaco.pt e o limite de viaturas é 37.

Na Torre de Menagem haverá video mapping: serão projetados vários espetáculos, desde cinema, a espetáculos interativos e projeções artísticas e espetáculos sobre a época medieval, para crianças, jovens e adultos. As sessões decorrerão em quase todos os dias do programa e sempre das 22h00 às 00h00. Terão uma duração de, no máximo, cerca de dez minutos, e limitadas a 40 pessoas por sessão.

Através das redes sociais da autarquia será também possível assistir à lenda de Inês Negra: será gravado um pequeno vídeo que retratará a lendária história. A ação assinala o Mercado Medieval, uma das grandes referências do Melgaço em Festa, no dia 8 de agosto, pelas 22h30.

“Acreditamos que encontramos a melhor forma de celebrar o Melgaço em Festa, garantindo a segurança todos. Se todos sairmos em segurança, estarão reunidas todas as condições. Temos de nos proteger e proteger os outros”, salienta o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista.

O habitual fogo de artifício, que encerraria o evento, acontecerá virtualmente: em modo vídeo mapping na Torre de Menagem, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, entre as 22h00 e as 00h00.