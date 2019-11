Tudo o que tem de saber sobre o Euro2020

Assegurada a qualificação para o Euro2020, é altura de olhar para o que espera Portugal nesta competição. Para já são 17 as seleções apuradas, a saber: Inglaterra, República Checa, Ucrânia, Alemanha, Holanda, Croácia, Espanha, Suécia, Polónia, Áustria, França, Turquia, Bélgica, Rússia, Itália, Finlândia e Portugal.

Para fechar o lote das equipas qualificadas diretamente, os primeiros e segundos classificados dos grupos de apuramento, falta que decorram os últimos jogos dos grupos D e E. No Grupo D há ainda duas vagas em aberto que serão disputadas por Dinamarca, Suíça e República da Irlanda. Já no Grupo E resta apenas uma passagem que pode tocar a Hungria, Gales ou Eslováquia.

Para além das 20 equipas que se apuram diretamente há mais quatro vagas que serão discutidas através de um modelo de play-off. Serão 16 equipas que durante o mês de março vão procurar ganhar os últimos bilhetes para a grande competição do futebol europeu.

Definidas as seleções estas serão sorteadas com o habitual recurso a quatro potes. A seleção portuguesa ficará ou no pote dois ou no pote três, consoante as seleções que se apurarem. Já garantidas no pote um estão as seleções da Bélgica, da Inglaterra, da Itália e da Ucrânia. O sorteio decorre a 30 de novembro, em Bucareste.

Pela primeira vez nos seus 60 anos de história, o Europeu vai ser disputado por todo o continente, com 12 cidades-anfitriãs. São elas: Amesterdão, Holanda; Bilbau, Espanha; Bucareste, Roménia; Budapeste, Hungria; Copenhaga, Dinamarca; Dublin, República da Irlanda; Glasgow, Escócia; São Petersburgo, Rússia; Roma, Itália; Munique, Alemanha; Baku, Azerbaijão; e o palco das meias-finais e final o mítico Wembley Stadium, Londres, Inglaterra.