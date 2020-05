Tudo o que sabemos é apenas tudo o que pensamos saber

“Só sei que nada sei” (ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα), Sócrates (470-399 a.C.)

Há mil anos pensava-se

que as luzes que estrelavam o céu à noite

era quando estava alguém em casa

lá em cima

entenda-se, lá em cima, no céu

na nave celeste, na casa dos Deuses

chamavam-lhe Olimpo, Panteão

Asgaard, Ovo Cósmico, Oceano Primevo

e outros nomes poéticos.

Algumas dessas luzes eram fixas

outras não paravam no lugar

e como viajavam daqui para ali

chamou-se-lhes planetas

que significa viajante em grego.

Hoje sabemos que essas luzes no céu

são estrelas como o nosso sol

e outras são mundos como o nosso.

Há 500 anos pensava-se

que a Terra era plana

mas Eratóstenes 1700 anos antes

já tinha reparado que o sol se refletia

no fundo de um poço em Assuão

à hora exata do Solstício de Verão

Eratóstenes também sabia

que tal no era o caso em Alexandria

então calculou a distância entre as duas cidades

5000 estádios, isto é, 1000 km

mais ou menos

calculou o ângulo da sombra do farol de Alexandria

à hora exata do Solstício de Verão

e percebeu que a diferença

do ângulo dos raios solares nas duas cidades

à mesma hora no mesmo dia do ano

só era possível se a Terra fosse redonda

e se tivesse aproximadamente

250 mil estádios, ou seja,

39.300 km de circunferência

quando hoje sabemos que são

na realidade 40.070 km

uma margem de erro mínima

e isto, sem calculadora ou doutoramento.

Como é que um homem observando

apenas o sol, um poço e um farol

consegue perceber que a Terra é redonda

e tanta gente hoje por aí

mais de 2000 anos depois

com computadores e internets

não entende isso?

A primeira foto que prova

a rotundidade do nosso planeta

só foi feita em 1972

pela tripulação de Apolo 11

antes disso não tínhamos

absolutamente fotografia nenhuma

do nosso mundo desde o espaço exterior

imaginávamos, mas não tínhamos a certeza

do aspecto do nosso planeta

essa primeira selfie da Terra

ficou conhecida como O Berlinde Azul.

Há 500 anos pensávamos que Colombo

tinha descoberto a América

há 30 anos pensávamos que os vikings

tinham descoberto a América

há 20 anos especulou-se que os chineses

tinham feito a primeira circum-navegação

e tinham descoberto a América

há 5 anos especulou-se

que na época dos faraós núbios de Kush

o Egipto foi tão próspero

que esses reis enviaram

os seus navios pelo mundo

fazer a primeira circum-navegação

descobrindo a América e a Austrália

e deixaram como testemunho as cabeças gigantes

dos olmecas no Golfo do México

há 5 anos descobriu-se que os salutreanos

que viviam no sul de França, Espanha

norte de Portugal e até ao Algarve

podem ter chegado à América

seguindo as terras geladas

das costas do Atlântico Norte há 20 mil anos

pois o círculo ártico estendia-se

então até ao norte de França e norte dos EUA

e que, portanto, o Estreito de Bering não foi

com certeza, a única porta de entrada

para colonizar o novo continente.

Há 350 anos pensava-se

que as doenças e pragas eram castigos divinos

até que um comerciante de tecidos holandês

obcecado em examinar os seus estofos e fazendas

com lupas cada vez mais potentes

acabou por inventar o microscópio

e viu o primeiro micróbio ou micro-organismo

– naquele caso era uma bactéria –

dentro de uma gota de água da chuva.

Há 150 anos pensava-se

que a guerra de Troia era um mito

criado por Homero na Odisseia

que é considerada a primeira obra

da literatura e da História, depois da Bíblia

até que um alemão descobriu as ruínas

da cidade junto ao Helesponto na Anatólia

e Troia teve que entrar nos manuais de História.

Aliás, nem a Bíblia nem a Odisseia

são os primeiros textos do mundo

a Odisseia foi redigida em 800 antes de Cristo

a Bíblia começou a ser escrita

mais ou menos na mesma altura

em todo o caso, nunca antes de 1200 a.C.

que foi quando os hebreus se instalaram em Canaã

o Clássico dos Versos é a mais antiga obra chinesa

começou a ser composta por volta de 1100 a.C

os textos sagrados do Popol Vuh maia

datam de 2000 anos a.C.

o Mahabharata na Índia é da mesma altura

e a Epopeia de Gilgamesh escrita em acadiano

em Uruk, no sul do Iraque, também remonta a essa época

e é capaz de ser a primeira obra

literária da Humanidade

ou não

já que Uruk tinha leis redigidas desde 3500 a.C

é aliás ali que se pensa que foi inventada a escrita

e, portanto, nem o livro heroico de Gilgamesh

de onde capítulos inteiros foram copiados para a Bíblia

devem ter sido, tão pouco, a primeira obra

escrita pela Humanidade.

Há 150 anos pensávamos

que os restos de ossos

de animais gigantescos

que se encontrava por aqui e por ali

enterrados e petrificados

pertenciam a dragões do passado

da época dos dragões

da Idade Média ou por aí.

Depois descobriu-se que tinham

entre 230 e 66 milhões de anos

e eram de uma era em que os homens

nem sequer existiam.

Há 50 anos, as representações

de dinossauros nas enciclopédias ilustradas

eram de animais de pele dura e cinzenta

há 20 descobriu-se que alguns

podem ter tido penas coloridas

mesmo se não podiam voar.

Há 150 anos pensávamos

que o Mundo tinha de 6 mil anos de idade

mais coisa, menos coisa

há 60 anos descobriu-se que afinal

é um niquinho mais velho

tem 4,5 mil milhões de anos

com uma margem de erro

de 700 milhões de anos.

Há 150 anos um caçador espanhol descobriu

as primeiras pinturas rupestres

na caverna de Altamira

feitas por Cro-Magnon há 32 mil anos.

Até aí pensava-se que o homem primitivo

não era capaz de criar arte.

Até há 25 anos pensava-se

que a arte parietal paleolítica

era uma arte do interior

que só existia nas grutas

até que uma arqueóloga transmontana

descobriu gravuras rupestres

em Vila Nova de Foz Côa

e os manuais de arqueologia

tiveram que ser revistos.

Há cerca de 100 anos pensava-se

que o Universo era finito

e que as nebulosas no céu noturno

eram nuvens de gás no espaço.

Há cerca de 80 anos descobriu-se

que essas nuvens afinal eram galáxias

como as nossas e maiores até

que podiam contar 200 mil milhões de estrelas

e até mais de mil milhões de estrelas cada uma

umas próximas, outras distantes, longínquas.

Depois descobriu-se que as galáxias

se afastavam umas das outras

como leite que se derrama no chão

e que o universo não era imóvel

e que estava em expansão.

Mas, se as galáxias se afastavam uma das outras

significava por dedução, que outrora

tinham convergido num único ponto.

Fez-se o rewind ao filme

o leite a voltar do chão para o jarro

e as galáxias a recuarem

ao seu ponto de origem

todas a brotarem de um único ponto

o cálculo do filme a andar para trás

dava 13,8 mil milhões de anos

pouco mais ou menos.

E nesse ponto único

chamado o instante zero

o que sucedeu para que tudo expandisse?

Só pode ter sido uma magnífica e fabulosa

explosão, a explosão das explosões

um big bang, um grande estrondo,

um estouro com 13,8 mil milhões de anos

ou seja, a idade do universo

mais coisa menos coisa.

Há 50 anos pensávamos

que o barco e a navegação

tinham sido inventados

pelos chineses ou pelos sumérios

há alguns anos descobrimos

que os indígenas de Sumatra ou de Java

só puderam atingir a Austrália

munindo-se de embarcações

vai para 80 a 120 mil anos.

Há 25 anos pensava-se

que a civilização humana

tinha cerca de 5.500 anos

o começo da História começava

a contar-se com a invenção da escrita

a escrita só podia ter sido inventada

depois do sedentarismo

porque primeiro a Humanidade

domesticou os animais

depois domesticou as plantas

e inventou a agricultura

a agricultura implica que fica no mesmo lugar

nasceram então os povoados e as cidades

e só depois a escrita para organizar

a sociedade e a cidade.

Ou seja, até 4 mil ou 3.500 antes da nossa era

os homens eram pré-históricos

e moravam em cavernas

ou viviam em palhotas ou cubatas

provisórias quando nómadas.

Até que se encontraram as ruínas

de Göbleki Tepe na Turquia

um complexo de templos monumentais

com mais de 11 mil anos.

Há 25 anos descobriu-se

o primeiro exoplaneta

o primeiro planeta extrassolar

ou seja, fora do nosso sistema solar

hoje já temos registo de mais de 4 mil exoplanetas

o mais próximo fica a 4,22 anos-luz de nós

gira em volta da estrela Próxima do Centauro

no sistema estelar Alfa do Centauro

que é a estrela vizinha da nossa, o sol

o planeta extrassolar mais longínquo

que se pensa ter descoberto

situa-se a 4 milhões de anos-luz de nós

e gira em torno de um quasar-gémeo

a luz desse quasar e que só agora vemos

foi emitida quando a Terra

tinha acabado de se formar

e demorou esse tempo todo

até aqui chegar, apesar de ter viajado

à velocidade da luz (já que é luz!).

Há 20 anos pensava-se

que nada poderia viajar

mais rápido do que a luz

já que Einstein assim estabeleceu

nas suas teorias da relatividade

e o dogma ficou gravado na pedra.

Há 17 anos veio um alentejano dizer

que depois da explosão do início de tudo

a inflação (com num balão)

que se seguiu ao nascimento do universo

só pode ter acontecido

como se pensa ter acontecido

se a luz naquela altura viajasse

mais rápido do que agora

e a comunidade científica

ficou a coçar a cabeça.

Há 14 anos o nosso Sistema Solar

tinha nove planetas, hoje tem apenas oito

porque se descobriram tantos planetóides

e planetas anões transneptunianos

ou seja, para além da órbita de Neptuno

numa zona chamada Cinturão de Kuiper

que teve de se redefinir o significado de planeta.

Hoje sabemos que há 18 corpos celestes

nessa zona e o número cresce todos os dias:

Haumea, que demora 283 anos a dar a volta ao Sol

Makemake, que leva 309 anos

Eris, que tem uma órbita de 560 anos

ou Sedna, que demora 11 mil anos

a dar a volta completa ao nosso astro

ou seja, um ano em Sedna

são 11 mil anos na Terra.

Há 100 anos pensávamos

que o átomo era o elemento

mais pequeno da Natureza

e que era indivisível

indisecável, como se dizia na época

há 90 anos descobriu-se que este afinal

era composto por electrões, protões e neutrões

há 60 anos descobriu-se

um jardim zoológico fabuloso de

elementos ainda mais pequenos

partículas subatómicas ou elementares

quarks, leptões, muões, hadrões

bosões, neutrinos e por aí fora.

Há sete anos descobriu-se o Bosão de Higgs

considerada a partícula de Deus

pois era suposto explicar todo o universo.

Não explicou, abriu ainda mais perguntas.

Há pouco mais de um ano pensava-se

que os buracos negros existiam

como teorizados pelos astrofísicos

desde há um século

mas nenhum tinha sido avistado

até à primeira foto de um

na galáxia M87 em abril de 2019

afinal, não o buraco negro não é negro

mais parece um donut alaranjado.

Tudo o que sabemos

é apenas tudo o que pensamos saber

todos os dias descobrimos algo novo

que põe tudo em questão outra vez

quanto mais sabemos, menos sabemos

quanto menos sabemos, mais descobrimos

e quanto mais descobrimos

mais sabemos sobre tudo o que não sabemos.

JLC12042020

Foto: Creative Commons