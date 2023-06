Tudo a postos para “missão Bósnia”

A seleção portuguesa de futebol começou esta terça-feira a preparar o duelo com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro2024, num treino em que Roberto Martínez contou com os 26 convocados, incluindo Rúben Dias e Bernardo Silva.

Os dois jogadores do Manchester City, que no último sábado conquistaram a Liga dos Campeões com o emblema inglês, marcaram presença na Cidade do Futebol, em Oeiras, e estiveram integrados durante os primeiros 15 minutos da sessão, abertos para a comunicação social.

Durante esse período, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, a assistir, a seleção nacional efetuou apenas corrida conjunta, com Cristiano Ronaldo sempre a ‘liderar’ o grupo, e exercícios de recuperação física, sem bola.

Do grupo de 26 jogadores convocados por Roberto Martínez, destaque para a estreia absoluta de Toti Gomes, defesa central do Wolverhampton, e para os regressos de Nelson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (horas em Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugares, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.