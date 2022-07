Tuchel não quer Ronaldo

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, fez saber à direção do clube inglês que não quer Ronaldo no seu plantel, afastando, assim, os rumores que ligavam o português ao eterno rival do United.

De acordo com o jornalista desportivo Fabrizio Romano, a transferência de Cristiano Ronaldo para os “blues” já estava em andamento, tendo, inclusive, existido contactos entre o proprietário Todd Boehly e o agente Jorge Mendes, mas o treinador alemão preferiu manter-se coerente uma vez que já tinha afirmado não precisar de mais avançados.

Ronaldo, recorde-se, ainda não se treinou esta temporada com os companheiros de Manchester, alegando motivos familiares.

A imprensa britânica tem avançado nas últimas semanas que o capitão luso estará a tratar do seu futuro por ter deixado de acreditar no plano dos “red devils” e por não jogar na Liga dos Campeões caso cumpra o contrato que vigora até ao próximo ano.