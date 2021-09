Tubarões na costa levam ao fecho de três praias na Figueira

Três tubarões foram na tarde deste domingo avistados junto às praias da zona do Cabedelo, na Figueira da Foz, levando a capitania a içar a bandeira vermelha, proibindo a presença de banhistas no mar.

A informação foi confirmada ao Jornal de Notícias pelo comandante do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço.

Segundo o responsável pela Capitania, que foi alertado às 17.50 horas por escolas de surf, os três tubarões eram “pequenos” e foram avistados “perto” da Praia da Casa, que fica junto das do Cabedelo e do Hospital, as três que vão continuar com bandeira vermelha pelo menos até ao final deste domingo.

