Tubarões ingleses atrás de Palhinha

As exibições do médio português João Palhinha ao serviço do Fulham estão a suscitar o interesse de alguns dos clubes mais poderosos da Premier League.

De acordo com o The Sun, Manchester United, Newcastle, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham têm o ex-Sporting na mira e podem acenar com propostas multimilionárias no próximo mercado de transferências.

Comprado no último verão aos leões por 22 milhões de euros, o trinco tem-se destacado ao serviço dos “cottagers”, que se encontram, neste momento, em oitavo lugar na Liga Inglesa.