Tsunami mata mais de 20 pessoas

Pelo menos 20 pessoas morreram e 165 ficaram feridas na sequência de um tsunami que atingiu a costa do Estreito de Sunda, na Indonésia, segundo as autoridades do país.

As autoridades indicam ainda que há duas pessoas desaparecidas. Dezenas de edifícios ficaram danificados devido ao tsunami, que ocorreu na manhã de domingo, hora local.

A agência nacional de gestão de desastres da Indonésia indica que a provável causa do tsunami terá sido um deslizamento submarino, depois que o vulcão Krakatoa ter entrado em erupção.

O Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, liga o Mar de Java ao Oceano Indico.

“20 pessoas morreram, 165 ficaram feridas e duas estão desaparecidas em três regiões”, disse o porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho, em comunicado.

Em setembro pelo menos 832 pessoas morreram devido a um terramoto seguido de tsunami na ilha indonésia de Celebes.