Trump volta a candidatar-se em 2024

O Presidente cessante dos EUA, o republicano Donald Trump, cada vez mais isolado na tentativa de contestar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden, admitiu publicamente voltar a ser candidato em 2024.

De acordo com informação divulgado esta quarta-feira pela estação televisiva NBC, Donald Trump tem estado a discutir com familiares a possibilidade de anunciar o lançamento da sua campanha para as eleições em 2024 no dia 20 de janeiro, data em que Joe Biden toma posse como 46º Presidente dos EUA.

“Foram quatro anos fantásticos. Estamos a tentar cumprir mais quatro anos. Caso contrário, encontramo-nos daqui a quatro anos”, disse Trump, na noite de terça-feira, durante uma festa de Natal na Casa Branca.

