Trump é o primeiro presidente americano acusado formalmente

Donald Trump vai mesmo a julgamento. As acusações concretas do júri de Manhattan ainda não foram reveladas mas estão relacionadas com um alegado pagamento secreto.

Durante a campanha eleitoral em 2016, para as eleições presidenciais de Novembro (que venceu), Trump terá pagado a uma actriz de filmes pornográficos.

A actriz chama-se Stormy Daniels e a intenção do então candidato era que esta mantivesse o silêncio sobre o caso entre os dois.

“Ao declarar o montante como despesa legal, o então candidato republicano na corrida à Casa Branca poderá ter violado a lei eleitoral e falsificado os registos financeiros de um negócio, dado que o suposto pagamento encobriu outro crime”, explicou o professor de direito Daniel Richman, no jornal Expresso.

Após anos de investigações às suas relações pessoais, políticas e comerciais, nesta quinta-feira surgiu a decisão: acusação formal.

A procuradoria de Manhattan já está a conversar com os advogados de Trump para combinarem a sua rendição. Donald Trump deve entregar-se à Justiça no início da próxima semana, indica a agência Associated Press.

Esta é a primeira vez que um anterior presidente dos EUA enfrenta uma acusação criminal. E surge numa cidade (Nova Iorque) que é a “casa” de Trump há décadas, segundo o próprio.

No entanto, esta acusação poderá reforçar a perspectiva de quem acha que Donald Trump está a ser alvo de uma perseguição política e que todo este processo é para ajudar o Partido Democrata – ou os seus rivais internos no Partido Republicano.

A começar pelo próprio ex-presidente, que é acusado e que se sente acossado, dizendo ser alvo de uma perseguição.

“Isto é uma perseguição política sem precedentes. Uma interferência eleitoral e uma caça às bruxas. Os meus adversários políticos mentem, fazem batota e roubam para destruir o movimento Make America Great Again”, alegou Donald Trump.

Trump centrou-se ainda no procurador distrital de Manhattan que o indiciou: Alvin Bragg. E misturou-o com o actual presidente dos EUA: “Em vez de combater a vaga criminal sem precedentes em Nova Iorque, Bragg está a fazer o trabalho sujo de Joe Biden. Vamos derrotar Joe Biden”.

Donald Jr. Trump, filho mais velho do ex-presidente, utilizou outras palavras: “Aparentemente, um procurador apoiado pelo ricalhaço George Soros (investidor) acaba de acusar o meu pai. Sejamos claros, meus amigos: isto está ao nível de uma m**** comunista. É algo que faria corar Mao, Estaline e Pol Pot”.