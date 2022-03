Troy Kotsur: ator oscarizado inspirou-se nos pescadores portugueses

Natural da cidade de Mesa, localizada na região metropolitana de Phoenix, Arizona, o actor Troy Kotsur fez história ao tornar-se o primeiro ator surdo a arrecadar um óscar.

Antes da noite dos óscares, Troy Kotsur já tinha sido galardoado com o British Academy of Film and Television Arts, o Screen Actors Guild, o Film Independent Spirit, Critics Choice movie awards e o prestigioso Gotham Award.

Troy Kotsur é um ator surdo, desde a nascença e no filme “Coda”, dá vida a Frank Rossi, um pescador cujo objetivo principal é garantir o conforto da família.

O filme foi filmado na cidade de Glaucester, Massachusetts, onde 8,5% da população é de origem portuguesa. Numa entrevista concedida à agência de relações públicas Plusable, o actor revelou que teve uma oportunidade privilegiada de privar com os pescadores portugueses da região.

“Conheci uma série de pescadores portugueses que me ensinaram como caminhar com aquelas botas pesadas, como utilizar aquelas roupas… Influenciaram ainda a minha linguagem gestual. Foi muito divertido!” – rematou o ator (veja o vídeo abaixo).

#portugalpositivo