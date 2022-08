Trotinetes Bolt chegam ao Porto

A empresa de mobilidade Bolt anunciou esta segunda-feira a chegada das suas trotinetes ao Porto, depois de ter assinado em maio um acordo de cinco anos com a câmara municipal, permitindo a instalação de 700 trotinetes.

De acordo com um comunicado da Bolt, as trotinetes entraram em operação no sábado e dispõem de “funcionalidades que visam priorizar a segurança e bem-estar dos utilizadores, como sejam um teste de reação cognitiva para avaliar se o utilizador ingeriu bebidas alcoólicas, e ainda um sistema inteligente de verificação de estacionamento apropriado”.

A Bolt vai ainda disponibilizar, no mapa da aplicação móvel, “todos os locais públicos onde se poderão deixar” as trotinetes, “procurando contribuir para evitar que estes se tornem obstáculos para os peões”.

O responsável de micromobilidade da Bolt, Santiago Páramo, disse querer alargar a operação de trotinetes da empresa “a mais municípios nortenhos”, depois de Braga, Barcelos e Porto, e de estar presente noutras zonas do país.

