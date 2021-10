Troféus Luso-Franceses serão entregues dia 28

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) acaba de anunciar as 18 finalistas dos Troféus Luso-Franceses 2021, iniciativa que distingue o esforço e o sucesso de empresas portuguesas e francesas no desenvolvimento de estratégias e investimentos em Portugal e em França.

Nesta 27.ª edição, um júri independente, composto por representantes do IAPMEI, AICEP, Conselheiros do Comércio Exterior e empresários, selecionou 18 empresas, as finalistas destes Troféus Luso-Franceses.

As nomeadas para o Troféu Exportação são: Balanças Marques de José Pimenta Marques, Lda., que desenvolve soluções de pesagem; a empresa de metalomecânica Ciclo Fapril Indústrias Metalúrgicas, SA; e Faurecia, fabricante de componentes para automóveis.

Na categoria PME, as empresas finalistas são: Baxter Injection Portugal, Lda., especialistas em injeção de plástico; Monsurgel, inseridos no comércio de fruta fresca e congelada; e STE – Exploração de Plásticos Unipessoal, Lda., empresa de fabrico e comercialização de produtos à base de matérias plásticas para indústria automóvel.

No Troféu Investimento, os nomeados são: La Redoute, que atua no comércio a retalho por correspondência ou via internet; Sodexo Business Services, Unipessoal, Lda., com atividade em serviços de contabilidade, organização, desenvolvimento e apoio à administração de empresas; STE – Exploração de Plásticos Unipessoal, Lda.

A disputar o Troféu Inovação estão: Ciclo Fapril Indústrias Metalúrgicas, SA.; TUCAB – Extrusão de Tubos e Vedantes, Lda., fabricante de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico; e a produtora de energias renováveis Voltalia.

As finalistas do Troféu Desenvolvimento Sustentável são as seguintes: a Acembex, Comércio e Serviços, Lda., que atua no comércio de matérias-primas para a alimentação humana e animal; a empresa de grande distribuição Auchan Retail Portugal, e Natixis em Portugal, de serviços tecnológicos e financeiros.

No Troféu Startup, os nomeados são: Bluecerts, Lda., que se dedica a assinaturas eletrónicas e transformação digital; Satellitevedette, Lda. (La French Radio), empresa de webmedia; e a fabricante de medicamentos Piauhy Labs, Lda. Será ainda atribuído um Troféu do Júri.

Os vencedores dos Troféus Luso-Franceses 2021 vão ser conhecidos no dia 28 de outubro, na gala de entrega de prémios, no SUD Lisboa. A cerimónia será presidida por Florence Mangin, Embaixadora de França em Portugal, e Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portugal em França.

#portugalpositivo