Tripulantes de veleiro dinamarquês tiveram fim trágico em Portugal

Dois homens e uma mulher deram esta sexta-feira à costa junto à praia da Formosa, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, em paragem cardiorrespiratória, depois de o veleiro onde seguiam ter naufragado, segundo fonte da Marinha.

Os três tripulantes do veleiro que naufragou ao largo da praia Formosa, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, acabaram por morrer, disse à Lusa o porta-voz da Marinha Portuguesa.

“Os óbitos foram declarados no local”, disse o comandante José Sousa Luís, em declarações à agência Lusa cerca das 13h00.

De acordo com o porta-voz, o veleiro, de bandeira dinamarquesa, tinha saído esta manhã da marina de Peniche com três pessoas a bordo.

Às 12h15, José Sousa Luís tinha dito à Lusa que três pessoas, dois homens e uma mulher, tinham dado à costa junto à praia Formosa, no distrito de Lisboa, em paragem cardiorrespiratória, sem coletes, estando na altura a ser efetuadas manobras de reanimação.

O alerta para o acidente foi dado às 11h08 e foram mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea, que foram entretanto desmobilizados, depois da confirmação de que só seguiam três pessoas a bordo da embarcação. Em declarações à agência Lusa cerca das 12h15, o porta-voz da Marinha Portuguesa, comandante José Sousa Luís, adiantou que “os três náufragos que deram à costa não tinham colete, estando a ser assistidos”, desconhecendo para já o seu estado de saúde.

“À chegada ao local, constatou-se que tinham dado à costa alguns destroços, alegadamente da embarcação, e três náufragos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, todos sem coletes salva-vidas e em paragem cardiorrespiratória. Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras iniciaram de imediato as manobras de reanimação”, é referido num comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Foram de imediato iniciadas buscas por eventuais tripulantes desaparecidos, que estão a ser coordenadas no local pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Peniche.