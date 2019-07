Tríptico da Revelação

I. Omnisciências

Enrolei o cordel

novamente no carretel.

Com cuidado, é o fio da vida!

Oh, a vida mesmo quando acometida

encontra sempre uma maneira,

nunca te esqueças da tua primeira

aula de Ciências. Ah, reminiscências…

Omnisciências!

Então, não se nasce só uma vez?

Não, só se morre uma vez,

mas podemos nascer muitas vezes…

“…e muitas vidas, muitas vidas,

tudo isso, agora me perco

de mim e vou a transviar

quero chamar a mim, e cerco

meu ser de tudo relembrar…”

E o resto?

O resto é propaganda!

Como é que já diziam as trovas do Gonçalo Anes?

Quem, o sapateiro de Trancoso?

“… quando as estradas se vestirem de luto

e os cavalos sem cabeça correrem as pradarias

e os fios suspensos já não sibilarem mais

o tempo desfiado estará contado

a dois mil chegarás, mas daí não passarás!”

E depois suplicou,

por favor, dá-me mais um pouco,

mais um pouco de tempo,

este passou tão depressa e louco.

Por serem meus filhos, eu dou.

E dizendo isto agarrou

uma mão cheia de areia

e lançou-a ao vento

como quem semeia

dias, e toma lá mais estes!

Não foi ele quem disse isso,

mas não interessa, o que importa

é que no tempo do fim e no fim dos tempos

os quatro cavaleiros fecham a porta.

É, eu sei, a ampulheta está parada

e a clepsidra seca, mas nada!,

in fine e in extremis

Deus ex machina omnipotencia plenamente

e o aggiornamento é adiado novamente.

II. O homem

Depois da folia das hegemonias

edificadas em esforços superlativados

e vangloriadas com “tuba canora”

pelos escribas do tempo –

esses propagandistas antes da hora,

os mesmos que silenciaram

os massacres e as chacinas cometidas

por meio torrão de terra

por meio quinhão de mar

e os milhões de cadáveres

que repousam à sombra

das estátuas equestres dos heróis –,

todos os impérios acabaram por cair

em ruínas ou no esquecimento

inelutável e inexoravelmente.

A guerra depois da guerra derradeira

não conduziu a silogismos nenhuns

nem “os povos todos juntados”

no mesmo monólito de jade

construído orgulhosamente na ilha roubada

impediram mais cidades arrasadas

e o tropel das crianças incendiadas,

estrelas candentes já sem sonhos.

O Mundo chorou, lamentou

assoou o ranho à manga suja

e prometeu que não fazia nunca mais,

mas fez e voltou a fazer.

Quando chegou ao Mar da Tranquilidade,

margens do oceano cósmico,

todo o Universo se tornou mais vasto

e mais próximo ao mesmo tempo,

o homem do passo pequeno

podia ter dado um salto gigantesco

até outros mundos e mais além-quimera,

mas não deu e o futuro ficou ali à espera.

Fez os grãos e as sementes

crescerem mais depressa que as estações

queimou florestas, desviou os rios,

as águas do céu e as ondas do mar,

mas não saciou a sede nem a fome

dos oprimidos, dos famintos, dos sem nome

apenas criou mais opressores

insaciáveis e devoradores.

A abolição das leis negras, as sublevações de Paris,

a libertação sexual, a revolução dos cravos

o enferrujar da foice, a queda do muro

os ditadores depostos, o azul estrelado

podiam ter dado à luz uma nova manhã…

Mas pariram o Ruanda, Srebrenica

o ruir das gémeas, mais tempestades nos desertos

mais ciclones e maremotos incertos

a Sharia adulterada para justificar

estupros, degolações, execuções

expropriados, desterrados, exilados,

refugiados, párias, expatriados,

pais com filhos ao colo

em vez de afagar afogam

e grávidas desesperadas escalam

o arame farpado das fronteiras

a maior turba de migrações

desde o degelo das geleiras

e os mares transformados

em cemitério para milhões.

A liberdade conquistada de pensar,

de agir e de procurar a felicidade

foi trocada pela leviandade

de fazer tudo a todos

e não ensinou mais nada.

A liberdade subjugada

de pedra preciosa desejada

passou a assumida e de consumida

a violada e olvidada.

O homem, sim, acabou por ir à Lua,

mas as flores de Abril murcharam na Terra,

o homem pensou estar livre

já não ser marioneta de fios

mas depois agrilhoou-se ele próprio

a novas máquinas, novos ídolos

novas imagens sem fios,

wi-fi, hi-fi, i-fone, afono, átono,

estar ali sem estar, alienado, alien

sem sentido, sem realidade,

agarrado a essas janelas

que não se abrem para o mundo, mas o fecham

e prendendo-se perdeu-se

como sempre, outra vez, no caminho.

E a pedra de Pedro, Senhor,

que devia indicar a senda

sem resolver a sua própria contenda

também ficou por renovar

o edifício por restaurar

vai ruir sem estertor.

Houve a espaços nesses lustros

várias faúlhas de luz

mas eram muito poucos a alimentá-la

e a esperança morreu solteira,

e o destino desdito ficou ditado.

Não sabes, ó criança desnaturada

que a liberdade condicional

pode ser revogada?

III. Escatologia

Os observadores, os protectores

os mensageiros, serafins e afins

cansados da demora da desforra

da espera subalterna e eterna

prontos a lançar-se para poder

arrancar o tumor viscoso do ser

devorar o verme e o seu germe

foram novamente frustrados

e a espada e as asas travadas

em pleno voo.

Porque apesar das rasuras

e das linhas tortas e duras

o que foi escrito é bom

e a mão superior e omnisciente

vai detendo sempre o punhal fatal

como desde Abraão,

toma lá mais meio-século de posterga!

Mas até quando, até quando?

E agora, é agora?

É agora, dizia Chico Xavier!

Anunciado por pítias, oráculos, adivinhos,

bruxas, mágicos, o Bandarra

e Michel de Nostradame

esse apocalipse do grande vaccarme

nunca mais se revela

uma história interminável

pior que uma telenovela

mais longo que as mil noites

de Shérazade e do rei persa

como num mau filme feito à pressa

em perpétua reposição,

o pináculo do tédio, do enfado

e da chateação.

Mas não, enganas-te!,

o fim nunca é o mesmo,

não reparaste?

Game over e joga outra vez,

nunca nada é o fim

e sempre um recomeço

de outra coisa qualquer.

Buraco negro, fonte branca

pitch black ou whiteout,

o que havia afinal antes do Big Bang?

O mesmo do que agora

só que diferente.

Mas igual.

JLC10072019