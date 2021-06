Trio português no “onze” ideal da Premier League

Os portugueses Rúben Dias e João Cancelo, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United, integram o ‘onze’ ideal da última edição da Liga inglesa da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), revelou hoje o organismo.

Dias, que viveu a sua primeira temporada na ‘Premier League’, e Cancelo ajudaram os ‘citizens’ a conquistar o título inglês, enquanto Bruno Fernandes esteve em destaque nos ‘red devils’, com 18 golos marcados na prova.

Na baliza, a PFA colocou o brasileiro Ederson Moraes, guardião do Manchester City e ex-Benfica, tal como Rúben Dias e Cancelo, numa defesa que fica completa com outro jogador dos ‘citizens’, John Stones, e Luke Shaw, do Manchester United.

No meio-campo, novo domínio das equipas de Manchester, com o belga Kevin de Bruyne e o alemão Gündogan, ambos do City, além de Bruno Fernandes, ficando completo com o coreano Heung-Min Son, do Tottenham

A dupla da frente é composta por Harry Kane, do Tottenham, e pelo egípcio Mo Salah, do Liverpool.

#portugalpositivo