Tribunal manda encerrar Casa do Benfica em Paris

A justiça francesa ordenou o encerramento da Casa do Benfica em Paris devido à falta de pagamento da renda do espaço que ocupa e que já se aproxima dos 100 mil euros.

De acordo com o LusoJornal, o tribunal decretou a data de 17 de outubro, próxima segunda-feira, como limite para que o espaço seja deixado e autorizou o “recurso às forças de segurança pública”, se necessário.

A dívida, que neste momento está cifrada em 86 mil euros, ter-se-á intensificado durante a pandemia, segundo o mesmo jornal.

Recorde que em agosto do ano passado a Casa do Benfica, já com problemas financeiros, lançou um apelo nas redes sociais (“A Covid pode matar a Casa do Benfica”) para que os adeptos encarnados ajudassem a manter as portas abertas.

O LusoJornal indica que a renda mensal do espaço utilizado desde 2013, altura em que o então presidente benfiquista Luís Filipe Vieira se deslocou à capital francesa para o inaugurar, custa 4.600 euros.