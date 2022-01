Tribunal confirma prisão perpétua para Marco Silva

A condenação de Marco Silva a prisão perpétua, pelo homicídio de Ana Lopes, foi confirmada esta terça-feira pelo tribunal depois de um recurso apresentado pelo português do Luxemburgo

Os advogados de Marco Silva tinham exigido a absolvição do seu cliente aquando do julgamento no ano passado.

Os causídicos alegaram que as provas são insuficientes para mandar o seu cliente para trás das grades. Consideram que as autoridades colocaram a família do arguido e o próprio no centro da investigação, o que terá conduzido, alegam, “a muitas conclusões baseadas em falsas suposições”.

Recorde-se que Marco da Silva além de ter sido julgado em novembro julgado autor do crime, vai ter de pagar aos pais de Ana Lopes 100 mil euros, 25 mil à sua irmã e ainda 100 mil ao filho de ambos que tem agora cinco anos.

O caso teve enorme impacto junto da comunidade portuguesa no Luxemburgo, mas também em Portugal com várias estações de televisão a acompanharem a par e passo os acontecimentos e esta terça-feira o julgamento.

Marco da Silva, natural de Viseu, foi apontado por alguns meios de comunicação social em Portugal como principal suspeito. Todavia sempre negou a sua ligação ao desaparecimento e morte de Ana Lopes tendo-o afirmado repetidamente, nomeadamente em entrevista exclusiva ao BOM DIA que pode recordar aqui: