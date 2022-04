Triatlo: João Pereira de bronze na Taça da Europa

O português João Pereira foi quinto classificado na Taça da Europa de Yenisehir de triatlo, disputada naquela cidade da Turquia, enquanto Madalena Almeida, em oitavo, foi a melhor na corrida feminina.

Depois do 15.º lugar na Taça da Europa disputada na Quarteira, Faro, no arranque de abril, João Pereira teve este domingo uma prestação superior, ao acabar a 18 segundos do vencedor, o marroquino Jawad Abdelmoula.

Abdelmoula encabeçou um ‘top 10’ que teve o húngaro Csongor Lehmann em segundo e o alemão Henry Graf em terceiro, com Tiago Fonseca em nono.

Alexandre Nobre foi 38.º classificado, com André Dias em 59.º, fechando o quarteto luso em prova.

Na corrida feminina, Madalena Almeida integrou o ‘top 10’ com o oitavo melhor tempo (58.21 minutos), acabando a 54 segundos da vencedora, a alemã Tanja Neubert, com a suíça Nora Gmur em segundo e a polaca Roksana Slupek em terceiro.

Joana Miranda foi 25.ª e Inês Oliveira 31.ª.

#portugalpositivo