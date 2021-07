Triatlo de volta ao Tâmega e Sousa

Nos dias 24 e 25 de julho a Região do Tâmega e Sousa proporciona um fim de semana focado no desporto, com várias provas de Duatlo e Triatlo, em mais uma edição do Rios Ibéricos.

É no belo cenário das marinas de Entre-os-Rios, Sardoura e Torrão, na confluência dos Rios Douro e Tâmega, que irá decorrer este evento desportivo, que contará com a presença dos melhores triatletas nacionais e dos atletas amadores que desejem experimentar e competir.

Os amantes do Triatlo sabem da importância desta prova para a modalidade, pois será definido nos Rios Ibéricos o clube campeão nacional de Triatlo 2021. Para além disso, o Rios Ibéricos é também prova do campeonato nacional de Juvenis e prova dos Campeonatos Norte e Centro Norte da Federação Portuguesa de Triatlo.

Integrado no Rios Ibéricos irá decorrer o Duatlo Jovem, para as crianças nascidas entre 2006 e 2015, que será para grande parte dos pequenos atletas o primeiro contacto com o Duatlo, que consiste numa prova com os segmentos de corrida e ciclismo. A prova de Duatlo Jovem tem como foco da organização o incentivo à prática do desporto como um hábito saudável, bem como à promoção da modalidade junto dos mais pequenos.

Haverá ainda provas de Duatlo e Triatlo de promoção com distâncias sprint, abertas aos atletas não federados, em que todos são convidados a experimentar e progredir na modalidade. Aqueles que queiram podem também participar por estafetas, permitindo que qualquer possa participar somente na variante em que melhor se adapta.

O evento Rios Ibéricos 2021 conta uma vez mais com a cobertura televisiva dos principais meios de comunicação desportivos nacionais e é uma organização dos Gabinetes de Desporto, Social, Turismo, Cultura e Juventude do Centro Sol Nascente de Castelo de Paiva, em parceria com a Casa do Povo de Vila Boa do Bispo de Marco de Canaveses, Sebolido Activo – Associação para o Desenvolvimento Social, Cultural e Recreativo de Penafiel, Câmaras Municipais da região sul pertencentes à CIMTS – Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Juntas de freguesia envolventes, Associações locais dos diversos municípios e o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal e sua Delegação Norte. O Rios Ibéricos 2021 está inserido nos Jogos Desportivos e Culturais de Castelo de Paiva, bem como nos programas desportivos dos municípios de Penafiel, Marco de Canaveses e Cinfães.

Todas as informações técnicas e inscrições estão disponíveis nas redes sociais do Rios Ibéricos e através dos contactos oficiais da delegação Norte e delegação Nacional da Federação Portuguesa de Triatlo.