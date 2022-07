Três projetos lusos em destaque nos prémios ibéricos de arquitetura

“Casa VR”, nos Açores, “ampliação do Hospital da Luz”, em Lisboa, e “unidade industrial de Santo Tirso” foram os três projetos executados com sistemas de alumínio Technal que arrecadaram uma menção no prémio que distingue a melhor arquitetura ibérica contemporânea.

Os vencedores do Palmarés Architecture Aluminium TECHNAL 2021 foram anunciados no final de maio, num evento realizado no Palacio de Congresos de Ibiza, no âmbito da Convenção Anual Aluminier Technal, em que participaram todos os premiados juntamente com os industriais da rede.

Nesta edição, que contou com a participação de mais de 120 projetos de Espanha e Portugal que incluíram soluções de alumínio TECHNAL, o júri premiou quatro projetos e atribuiu dez menções, distribuídas pelas categorias a concurso: “Habitar”, “Descobrir”, “Trabalhar” e “Reabilitar”.

Nesta 5ª edição do Prémio Ibérico de Arquitetura sagraram-se vencedores quatro projetos realizados em Espanha. A arquitetura portuguesa arrecadou três menções, nomeadamente com a “Casa VR” nos Açores, projeto da SAL Arquitectos, reconhecido com uma menção na categoria “Habitar – habitação unifamiliar”. Já a ampliação do Hospital da Luz, em Lisboa, projeto da responsabilidade do atelier de arquitetura Risco e a unidade industrial em Santo Tirso, da autoria da Multiprojectus, foram ambos honorificados com uma menção na categoria “Trabalhar”.

Todos os projetos distinguidos no Palmarés Architecture Aluminium TECHNAL 2021 têm como denominador comum o design e uma arquitectura única, pensados especialmente para a sua utilização, para os seus utilizadores, adaptados e integrados com o meio ambiente, uma utilização otimizada dos materiais, bem como um tratamento estudado da luz natural. Para além do processo arquitectónico, salienta-se ainda a valorização dada aos sistemas de alumínio TECHNAL que enaltecem o design, a luminosidade e a estética dos projetos. Assim, estes prémios valorizam não só uma arquitectura bem pensada para os seus utilizadores finais, mas também o conjunto único e o bom trabalho dos industriais que o realizaram.

“A TECHNAL agradece não só o contributo dos arquitetos portugueses envolvidos nesta edição do Palmarés de Arquitetura Ibérico Technal, mas também a alta valorização que deram a esse extraordinário material que é o alumínio, com o qual realizaram projetos criativos de alta qualidade, com tipologias e finalidades distintas. A confiança que demostram nos nossos produtos desafia-nos a continuar a inovar para apresentar novas soluções para os vossos projetos”, refere José Dias, Sales Diretor TECHNAL Portugal.

#portugalpositivo”