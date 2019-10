Três portugueses na lista de nomeados para a Bola de Ouro

Os portugueses João Félix e Bernardo Silva estrearam-se na lista de nomeados para a Bola de Ouro, que integra também Cristiano Ronaldo, vencedor do prémio do France Football para o melhor futebolista mundial em cinco ocasiões.

Campeão italiano pela Juventus, Ronaldo, vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, foi nomeado pela 16.ª vez (marca da qual apenas o argentino Lionel Messi se aproxima, com 14 nomeações), recebendo a companhia de Bernardo Silva, que conquistou o título inglês pelo Manchester City, e João Félix, campeão nacional pelo Benfica, antes de se transferir para o Atlético de Madrid.

Messi, que também recebeu o troféu cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), e o defesa holandês Virgil van Dijk, designado melhor jogador da época 2018/19 pela UEFA, fazem igualmente parte do lote de 30 candidatos divulgados hoje pela revista desportiva francesa France Football.

O argentino já derrotou Ronaldo este ano na eleição para o prémio de melhor jogador da FIFA (‘The Best’), que o avançado do FC Barcelona conquistou pela sexta vez – um feito inédito na história do futebol -, desempatando com o rival português, distinguido em cinco ocasiões.

O Liverpool, campeão europeu e vice-campeão inglês, é o clube mais representado, com um total de sete jogadores: além de Van Dijk, integram também a lista o compatriota Georginio Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold, o senegalês Sadio Mané, o egípcio Mohamed Salah e os brasileiros Alisson e Roberto Firmino.

Alisson é também um dos possíveis vencedores do prémio Yashin, que visa premiar o melhor guarda-redes, e cuja primeira edição tem ainda como fortes candidatos o alemão Marc-André Ter Stegen (Barcelona), o esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid) e o brasileiro Ederson (Manchester City).

O sucessor do médio croata Luka Modric, que na temporada passada quebrou 10 anos de domínio de Messi e Ronaldo, mas não integra a lista de 30 finalistas de 2019, será conhecido em 02 de dezembro, numa cerimónia a realizar em Paris.

João Félix, transferido do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, está ainda na corrida pela conquista do prémio Kopa, destinado a jogadores com menos de 21 anos, para o qual o defesa holandês Matthijs de Ligt (Juventus) é um dos grandes favoritos.

A norte-americana Megan Rapinoe, melhor jogadora e melhor marcadora do Mundial de 2019, parece ser a sucessora natural da norueguesa Ada Hergerberg, que no ano passado venceu a edição inaugural da Bola de Ouro feminina e também está nomeada.

O prémio atribuído pela France Football contempla todo o ano civil – apesar de a lista de nomeados ser divulgadas a cerca de dois meses da conclusão de 2019 -, ao contrário das distinções da FIFA e da UEFA, que são balizadas pela época desportiva 2018/19.

Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus, mas, a partir de 1995, foi alargada a todos os futebolistas que atuam na Europa e, desde 2007, passou a ter amplitude planetária, sem qualquer restrição.

Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA, que foi atribuída em conjunto entre 2010 e 2015, altura em que o prémio voltou a ficar, de novo, sob a égide exclusiva da revista francesa.

Lista de nomeados para a Bola de Ouro masculina:

Sadio Mané, Sen (Liverpool, Ing)

Sergio Aguero, Arg (Manchester City, Ing)

Frenkie de Jong, Hol (Ajax, Hol/FC Barcelona, Esp)

Hugo Lloris, Fra (Tottenham, Ing)

Dusan Tadic, Ser (Ajax, Hol)

Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain, Fra)

Trent Alexander-Arnold, Ing (Liverpool, Ing)

Donny van de Beek, Hol (Ajax, Hol)

Pierre-Emerick Aubameyang, Gab (Arsenal, Ing)

Marc-André ter Stegen, Ale (FC Barcelona, Esp)

Cristiano Ronaldo, Por (Juventus, Ita)

Alisson, Bra (Liverpool, Ing)

Matthijs de Ligt, Hol (Ajax, Hol/Juventus, Ita)

Karim Benzema, Fra (Real Madrid, Esp)

Georginio Wijnaldum, Hol (Liverpool, Ing)

Virgin van Dijk, Hol (Liverpool, Ing)

Bernardo Silva, Por (Manchester City, Ing)

Heung-min Son, Cor (Tottenham, Ing)

Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique, Ale)

Roberto Firmino, Bra (Liverpool, Ing)

Lionel Messi, Arg (FC Barcelona, Esp)

Riyad Mahrez, Alg (Manchester City, Ing)

Kevin De Bruyne, Bel (Manchester City, Ing)

Kalidou Koulibaly, Sen (Nápoles, Ita)

Antoine Griezmann, Fra (Atlético Madrid/FC Barcelona, Esp)

Mohamed Salah, Egi (Liverpool, Ing)

Eden Hazard, Bel (Chelsea, Ing/Real Madrid, Esp)

Marquinhos, Bra (Paris Saint-Germain, Fra)

Raheem Sterling, Ing (Manchester City, Ing)

João Félix, Por (Benfica, Por/Atlético Madrid, Esp)

Lista de nomeadas para a Bola de Ouro feminina:

Sarah Bouhaddi, Fra (Lyon, Fra)

Lucy Bronze, Ing (Lyon, Fra)

Nilla Fischer, Sue (Linköpings, Sue)

Pernille Harder, Din (Wolfsburgo, Ale)

Amandine Henry, Fra (Lyon, Fra)

Sam Kerr, Aus (Chicago Red Stars, EUA)

Dzsenifer Marozsan, Ale (Lyon, Fra)

Viviane Miedema, Hol (Arsenal, Ing)

Alex Morgan, EUA (Orlando Pride, EUA)

Ellen White, Ing (Manchester City, Ing)

Kosovare Asllani, Sue (CD Tacon, Esp)

Ada Hegerberg, Nor (Lyon, Fra)

Tobin Heath, EUA (Portland Thorns, EUA)

Sofia Jakobsson, Sue (CD Tacon, Esp)

Rose Lavelle, EUA (Washington Spirit, EUA)

Marta, Bra (Orlando Pride, EUA)

Lieke Martens, Hol (FC Barcelona, Esp)

Megan Rapinoe, EUA (Seattle Reign, EUA)

Wendie Renard, Fra (Lyon, Fra)

Sari van Veenendal, Hol (Atlético Madrid, Esp)

Lista de nomeados para o Prémio Kopa, destinado ao melhor jogador com menos de 21 anos:

Samuel Chukwueze, Ngr (Villarreal, Esp)

Matthijs de Ligt, Hol (Ajax, Hol/Juventus, Ita)

Mattéo Guendouzi, Fra (Arsenal, Ing)

João Félix, Por (Benfica, Por/Atlético Madrid, Esp)

Kai Havertz, Ale (Bayer Leverkusen, Ale)

Lee Kang-in, Cds (Valência, Esp)

Moise Kean, Ita (Juventus, Ita/Everton, Ing)

Andriy Lunin, Ucr (Leganés/Valladolid, Esp)

Jadon Sancho, Ing (Borussia Dortmund, Ale)

Vinicius Jr, Bra (Real Madrid, Esp)

Lista de nomeados para o Prémio Yashin, destinado ao melhor guarda-redes:

Alisson, Bra (Liverpool, Ing)

Ederson, Bra (Manchester City, Ing)

Samir Handanovic, Slo (Inter Milão, Ita)

Kepa Arrizabalaga, Esp (Chelsea, Ing)

Hugo Lloris, Fra (Tottenham, Ing)

Manuel Neuer, Ale (Bayern Munique, Ale)

Jan Oblak, Slo (Atlético Madrid, Esp)

André Onana, Cam (Ajax, Hol)

Wojciech Szczesny, Pol (Juventus, Ita)

Marc-André ter Stegen, Ale (FC Barcelona, Esp)

