Três portugueses em campanha pelo acesso global à vacina

São 56 jovens ativistas de 24 países, entre os quais se incluem os portugueses Marta Silva, Rafaela Policarpo e Rúben Castro. Todos fazem parte de uma nova campanha, focada no acesso global à vacina para a covid-19, a ONE Campaign, uma organização que procura combater a pobreza extrema e as desigualdades sociais.

A primeira ação acontece esta semana, com o lançamento da Pandemica, uma série animada cujo objetivo será sensibilizar para a importância de levar vacinas a todos os países o mais rapidamente possível.

A série animada apresenta personagens interpretadas por Bono, Penélope Cruz, David Oyelowo, Connie Britton, Meg Donnelly, Danai Gurira, Nick Kroll, Laura Marano, Patrick Adams, Samuel Arnold, Kumail Nanjiani, Phoebe Robinson, Michael Sheen, Wanda Sykes, e Calum Worthy.

Pandemica pode não ser um lugar real, mas para milhares de milhões de pessoas é uma realidade. Menos de 1% das doses administradas globalmente foram para pessoas de países de baixos rendimentos, enquanto que um punhado de países ricos tem vacinas suficientes para inocular toda a sua população e ainda têm um excedente de mil milhões de doses.

Marta Capa, 25 anos, Rafaela Policarpo, 27 anos, e Rúben Castro, 30 anos, afirmam: “como a Pandemica ilustra, este vírus não respeita fronteiras, por isso estamos a fazer campanha para assegurar que as vacinas cheguem a todos, estejam onde estiverem. Se a vacina não chegar a todo o lado, é sinal de que a pandemia não irá a lado nenhum. Quanto mais tempo permitirmos que este vírus prospere em qualquer lugar, mais em risco estamos. Precisamos de ter uma visão global da resolução deste problema.”

“O apelo lançado pelos nossos jovens embaixadores não poderia ser mais relevante. Enquanto alguns países avançam nas suas campanhas de vacinação, um terço do mundo ainda não viu uma única dose”, declarou Emily Wigens, diretora da ONE Campaign na UE “Estou realmente entusiasmada por ter do nosso lado este grupo de jovens impressionantes e empenhados numa campanha por um mundo mais justo onde todos possam ter acesso às mesmas oportunidades, seja uma vacina, educação de qualidade, cuidados de saúde ou um emprego digno”, concluiu.

Para mais informações sobre a série Pandemica, vá a www.one.org/pandemica ou ao canal da ONE Campaign no YouTube: