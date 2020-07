Três países lusófonos no top 10 da destruição florestal

Angola, Brasil e Moçambique estão entre os dez países com maior perda anual líquida de floresta (diferença entre floresta criada e destruída) entre 2010 e 2020, informou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO.

A agência da ONU publicou o seu relatório anual Avaliação Global de Recursos Florestais. Segundo a pesquisa, os outros países da lista são República Democrática do Congo, Indonésia,Tanzânia, Paraguai, Mianmar, Camboja e Bolívia.

O Brasil lidera a lista, com 1,5 milhão de hectares perdidos por ano na última década. Apesar desse resultado, o país reduziu o volume da área perdida. Entre 1990 e 2000, estava a perder 3,78 milhões por ano e na década seguinte cerca de 3,95 milhões.

Angola surge no quarto lugar, perdendo 555 mil hectares em média todos os anos, exatamente o mesmo valor que perdia na década anterior, mas um grande aumento em relação à década de 1990-2000, quando eram destruídos 155 mil hectares todos os anos.

Moçambique está no último lugar da lista, com 223 mil hectares anuais, o que representa uma ligeira subida. Na década de 90, o país africano estava a perder 219 mil hectares e nos 10 anos seguintes perdia em média 222 mil.

Segundo a FAO, esta é a avaliação mais abrangente sobre o tema que a ONU já realizou. No lançamento da pesquisa, a diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, disse que “esta riqueza de informações é um bem público valioso para a comunidade global, que pode facilitar a criação de políticas, a tomada de decisões e investimentos mais sólidos.”

Para Maria Helena Semedo, estas ferramentas “permitirão responder melhor ao desmatamento e degradação florestal, impedir a perda de biodiversidade e melhorar a gestão florestal sustentável.”

Milhões de pessoas em todo o mundo dependem das florestas para segurança alimentar e meios de subsistência. Estes habitats também são essenciais para a conservação dos recursos naturais, porque abrigam a maior parte da biodiversidade terrestre do planeta.

Segundo dados da ONU, as florestas contêm 60 mil espécies de árvores, 80% de todas as espécies de anfíbios, 75% das espécies de aves e 68% dos mamíferos.

O mundo possui uma área total de floresta de 4,06 bilhões de hectares, o que representa cerca de 31% da área total do planeta. A Europa, incluindo a Rússia, acolhe 25% dessa área, seguida pela América do Sul, 21%, América do Norte e Central, 19%, África, 16%, Ásia, 15%, e Oceania, 5%.