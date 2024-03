Três jogadores do Porto na seleção brasileira

O futebolista Pepê ampliou a representação do FC Porto na convocatória da seleção principal do Brasil, juntando-se aos colegas de equipa Wendell e Galeno, disse o treinador do vice-campeão português de futebol, Sérgio Conceição.

“O Pepê joga bem a lateral, médio interior, segundo avançado, avançado móvel e na ala como extremo. É por isso que foi convocado para a seleção do Brasil. Se calhar, estou a dar uma novidade, mas agora temos três jogadores lá”, indicou o técnico, na conferência de imprensa posterior à goleada caseira frente ao Vizela (4-1), da 26.ª jornada da I Liga, numa informação confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol.

O extremo, de 27 anos, estreou-se pela ‘canarinha’ sob orientação do então selecionador Fernando Diniz em novembro de 2023, tendo sido suplente utilizado numa derrota na Colômbia (1-2), para a quinta jornada da fase sul-americana de acesso ao Mundial2026.

Com internacionalizações pela seleção olímpica do Brasil, Pepê vai acompanhar agora o defesa esquerdo Wendell, cuja única chamada remontava a setembro de 2016, quando pertencia aos alemães do Bayer Leverkusen, e o avançado Galeno, que tem passaporte português, mas optou pelo ‘escrete’ e foi convocado pela primeira vez na segunda-feira.

O Brasil vai enfrentar a Inglaterra no Estádio de Wembley, em Londres, e a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em embates que assinalam a estreia de Dorival Júnior no comando do país mais titulado em Mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Pepê contribuiu hoje para a goleada com reviravolta do FC Porto na receção ao Vizela (4-1), ao concretizar o terceiro tento do atual terceiro classificado da I Liga, aos 68 minutos.