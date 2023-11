Três investigadores portugueses destacados para bolsa de excelência

Três investigadores em Portugal estão entre os 308 selecionados pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla inglesa) para bolsas de consolidação, no valor de dois milhões de euros cada, foi esta quinta-feira divulgado, em Bruxelas.

Em Portugal, o ERC destaca a investigação liderada pelo especialista em envelhecimento das células estaminais Pedro Sousa-Victor, do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, que pretende compreender como o sistema imunitário afeta o envelhecimento dos músculos.

Juntam-se-lhe ainda Sidh Losa Mendiratta, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com um projeto de arquitetura religiosa e paisagens sacras das minorias cristãs na Índia e no Bangladesh, e Manuel Mendes, da Universidade Nova de Lisboa, que quer gerar hidrogénio através da energia solar.

No total, Portugal já captou 81 milhões de euros do ERC, dos quais 7,5 milhões este ano, com as três bolsas de consolidação e uma de início de carreira (‘starting grant”), atribuída no início do mês e no valor de 1,5 milhões de euros, segundo informação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

As bolsas fazem parte do programa comunitário Horizonte Europa e, entre os Estados-membros, o maior número de apoios de consolidação foi atribuído na Alemanha (66 projetos), Países Baixos (36), França e Espanha (23 cada).

Às bolsas de consolidação (‘consolidator grant’), num valor total de 627 milhões de euros, concorreram 2.130 candidatos.

Segundo o ERC, o financiamento das bolsas de consolidação atribuídas esta quinta-feira, “apoiará cientistas e académicos de excelência na fase da carreira em que podem ainda estar a consolidar as suas próprias equipas de investigação independentes para prosseguir as suas ideias científicas mais promissoras”.