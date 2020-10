Treinadores portugueses de França e Canadá na “BOM DIA vai à bola”

O “team manager” da US Lusitanos Saint Maur, França) Manuel dos Santos, e o treinador Gonçalo Pinto, dos Whitecaps FC (Ontário, Canadá) são os convidados da próxima emissão desportiva O BOM DIA vai à bola.

A emissão tem lugar na segunda-feira, dia 19 de outubro, às 21h00 (hora de Lisboa) no Facebook e Youtube do BOM DIA.

“O BOM DIA vai à bola” é uma emissão semanal no Facebook e no YouTube, moderada pelo jornalista Luís Cruz, com o comentário do empresário Fernando Mendes.

Veja, em baixo, o último programa com a convidada Carina Alves, ex-internacional A pelo Luxemburgo.