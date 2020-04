Treinadores portugueses abandonam o Irão por causa da covid-19

Miguel Teixeira, 46 anos, e Rui Tavares, 40, deixaram o Irão nas últimas horas, angustiados pelo agravar das preocupações e restrições no país, em função da aumento exponencial de casos de covid-19, havendo dúvidas que os 53 mil contagiados e perto de 3300 mortes seja números que correspondam à realidade.

Atormentados pela incerteza, exaustos desta fuga, o adjunto e treinador de guarda-redes do Sepahan, segundo classificado do campeonato, pediram ajuda da embaixada portuguesa e iniciaram a saída do país na quinta-feira num táxi de Isfahan, cidade do Sepahanm para Teerão (4 horas e meia), chegada à capital iraniana às 2 da manhã com saída às 6h30 para o Qatar, seguindo-se voo para Londres às 9h30 e um dia praticamente completo na capital inglesa.

Segundo o jornal A Bola, os dois treinadores chegaram este sábado a Lisboa e estão de quarentena em Olhão.