Treinador português sai de clube egípcio

Ricardo Soares foi despedido esta quarta-feira do Al-Ahly do Egito. Estava no clube desde o início de julho.

Foi anunciado esta quarta-feira que o treinador português está de saída do clube. Ricardo Soares falhou a presença na Liga dos Campeões africana, sendo a primeira vez que se sucede em 30 anos.

O clube deixou em comunicado um agradecimento a Ricardo Soares. “O Al Ahly quer agradecer a Ricardo Soares aos seus assistentes todos os seus esforços durante aos treinos e nos jogos para a que a equipa apresentasse as exibições esperadas e os resultados desejados. A direção deseja-lhe sucesso nos seus próximos passos”, afirmou o clube.