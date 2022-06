Treinador português ruma ao México

O treinador Renato Paiva foi apresentado esta segunda-feira no León. O técnico sai do Independiente del Valle, no Equador, onde foi campeão da nação.

Renato Paiva fez grande parte da sua carreira na formação do Benfica. Em 2021, rumou à América do Sul para treinar uma equipa sénior que foi ineditamente campeã. O treinador de Castelo Branco segue agora para norte na América.

O Club León ficou em 13º na última temporada do campeonato mexicano. Este lugar é o primeiro que não permite a uma equipa seguir para as eliminatórias da série final da liga mexicana.

