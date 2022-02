Treinador português na final do Mundial de clubes

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, bateu o Al-Ahly por 2-0 e qualificou-se, pela primeira vez, para a final do Mundial de clubes.

Na reedição do encontro de atribuição do terceiro lugar da última edição, o conjunto brasileiro, vencedor das duas últimas Taças Libertadores, ‘vingou’ a derrota perante os egípcios, com golos de Raphael Veiga (39 minutos) e Dudu (49).

Abel Ferreira é o segundo treinador português a chegar à final do Mundial de clubes, depois de Jorge Jesus ter estado no jogo decisivo em 2019, ao comando dos brasileiros do Flamengo, que perderam com os ingleses do Liverpool por 1-0, após prolongamento.

Na final, marcada para sábado, o Palmeiras vai defrontar o campeão europeu Chelsea ou o campeão asiático Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, equipas que se defrontam na quarta-feira.

