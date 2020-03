Treinador português na final da Taça dos Emirados

O Al Ain, equipa dos Emirados Árabes Unidos treinada pelo português Pedro Emanuel, apurou-se para a final da Taça do Presidente de futebol, ao vencer fora o Sharjah.

A equipa do técnico luso, segunda classificada na Liga dos Emirados, chegou ao intervalo a vencer por 3-2, resultado que se manteve até ao final, face ao quinto classificado no campeonato e recordista de títulos, com oito taças.

No conjunto de Pedro Emanuel, que chegou ao Al Ain em janeiro, em substituição do croata Ivan Liko, marcaram Dzsudzsak, aos quatro minutos, Islamkhan, aos 32, e Canedo, aos 38, e, pelo Sharjah, faturaram Meloni, aos 12, e Caio, aos 42.

O Al Ain, que no seu palmarés tem sete Taças do Presidente, a última das quais e 2017/18, defronta na final o vencedor do jogo entre o Banis Yas e o Sl Dhafra.

