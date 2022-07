Treinador português em Cabo Verde morreu

Ricardo Leite era treinador na seleção cabo-verdiana. Faleceu aos 37 anos, em Lisboa.

O treinador chegou a passar pela formação do Benfica e do Sporting, e treinou também na equipa principal do Vitória de Guimarães. Estava em Cabo Verde desde março, como refere o maisfutebol.

O presidente da federação cabo-verdiana de futebol já veio a público declarar “à família enlutada, o seu mais sentido pesar pela perda irreparável e deseja que a alma do malogrado seja recebida no reino celestial e que tenha um eterno descanso!”