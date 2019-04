Treinador português campeão no Qatar

Técnico português leva Al-Sadd à conquista do título a uma jornada do fim.

Jesualdo Ferreira sagrou-se, esta quinta-feira, campeão do Qatar. A uma jornada do fim da liga, a equipa do técnico português goleou o Al-Ahli Doha, por 7-2, e ficou com sete pontos de vantagem sobre o Al-Duhail, treinado por Rui Faria, que perdeu, 1-0, com o Al-Kharitiyath.

Trata-se de um título inédito para o técnico português de 72 anos, que junta o campeonato de 2018/2019 a uma Taça do Qatar e a uma Supertaça pelo Al-Sadd, conquistas obtidas em 2017.

