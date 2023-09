Treinador da seleção feminina portuguesa integra conselho técnico da UEFA

O selecionador português Francisco Neto foi escolhido para integrar o conselho técnico da UEFA exclusivamente dedicado ao futebol feminino, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A UEFA criou um conselho técnico exclusivamente dedicado ao futebol feminino e o selecionador nacional Francisco Neto está entre os treinadores que fazem parte desse grupo”, informou a FPF no sítio da internet, acrescentando que este órgão foi criado com o objetivo de “construir uma plataforma para um envolvimento forte e proativo com jogadores e treinadores de elite”.

À imagem do grupo que se dedica ao futebol masculino, e que inclui Roberto Martínez, Luís Figo e José Mourinho, entre outros nomes sonantes do futebol, este Conselho de peritos em futebol feminino seleciona os seus membros em função dos feitos desportivos atingidos em seleções nacionais ou clubes, e da reputação e experiência acumuladas.

Francisco Neto, de 42 anos, apurou Portugal, pela primeira vez na sua história, para as fases finais do Campeonato da Europa (em 2017) e do Campeonato do Mundo, disputado no verão de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Também conduziu a equipa das ‘quinas’ na fase final do Campeonato de Europa de Inglaterra, em 2022.