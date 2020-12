Treinador-adjunto português do Lille acusa advogado e agente

Jorge Maciel, atual treinador do Lille, garante ter sido enganado em 65 mil euros por advogado e agente.

O treinador de futebol Jorge Maciel, que comandou os sub-23 do Benfica e é agora adjunto no Lille FC de França, apresentou queixa-crime no Tribunal de Famalicão contra o jurista Duarte Costa e o agente Rodolfo Filipe Vaz. Alega que estes se apropriaram de 65 mil euros pagos, em 2014, pelo clube líbio All Itthiad Sports Cultural Club, de Trípoli, a título de indemnização por despedimento.

Na queixa, o treinador também reclama 1105 euros de honorários e 621 euros para traduções, para além de 4 mil francos suíços (3240 euros), que Maciel alega ter pago ao advogado para tratar do despedimento. A última verba seria destinada a custear uma taxa de justiça da FIFA. Só que a queixa na FIFA nunca entrou, nem este organismo cobra taxas por este tipo de ações. Também as traduções não existiram e, alega o treinador, o advogado limitou-se a negociar com os líbios, à sua revelia.

