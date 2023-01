Tratamentos de estética: quais os mais populares feitos em Portugal?

Os tratamentos de estética são cada vez mais populares em Portugal, existindo mais pessoas a procurar na cirurgia estética a forma de aperfeiçoarem algum pormenor com que menos se identifiquem no corpo ou no rosto.

Da cirurgia plástica aos tratamentos com ácido hialurônico, dos tratamentos a laser a tratamentos de rejuvenescimento facial, são vários os tratamentos de estética, cada um com procedimentos e indicações diferentes, mas com objetivos comuns: melhorar a autoestima, o comportamento social e sexual das pessoas que os procuram.

Os tratamentos de estética mais populares em Portugal

Neste artigo, vamos explorar os tratamentos de estética mais populares em Portugal e o que precisa saber sobre cada um.

Cirurgia Plástica

Uma das opções mais procuradas é a cirurgia plástica.

A cirurgia plástica é um procedimento médico que visa melhorar a aparência física de uma pessoa, seja através da correção de uma deformidade congénita ou adquirida, ou simplesmente para melhorar a própria aparência.

Esta pode ser utilizada para corrigir ou melhorar várias partes do corpo, como o nariz, seios, abdómen, braços e pernas.

Entre os procedimentos de cirurgia plástica mais comuns, temos:

Cirurgia da mama (aumento, redução e levantamento)

Cirurgia abdominal (abdominoplastia)

Cirurgia facial (lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia)

Lipoaspiração

Cirurgia de contorno corporal

Cirurgia de redesignação sexual

É importante lembrar que a cirurgia plástica é um procedimento invasivo, geralmente é feito sob anestesia geral ou sedação, e deve ser realizado por um cirurgião plástico certificado e experiente.

A recuperação pode levar de algumas semanas a alguns meses, dependendo da complexidade da cirurgia.

Por exemplo, uma cirurgia plástica ao nariz, conhecida como rinoplastia, pode levar de 7 a 10 dias para o inchaço e vermelhidão desaparecerem. No entanto, é comum que a recuperação total possa levar até 4 semanas.

No caso da recuperação após uma cirurgia plástica nos seios, como aumento, redução ou levantamento da mama, pode levar de algumas semanas a alguns meses. Durante as primeiras semanas após a cirurgia, é comum sentir dor e desconforto, sendo recomendado o uso de roupa compressiva e evitar esforços físicos.

O inchaço e as hematomas podem demorar até 6 semanas para desaparecerem completamente, com o período de recuperação a ser mais longo para algumas pessoas, dependendo do tipo e da extensão da cirurgia realizada.

O médico pode aconselhar sobre quando é seguro retomar as atividades normais e quais os cuidados que devem ser tomados durante o período de recuperação.

Importante, também, ter expectativas realistas sobre os resultados e seguir as instruções do médico para garantir uma recuperação rápida e adequada.

Ácido Hialurónico

Outra opção popular é o uso de ácido hialurónico,

O ácido hialurónico é molécula de glicosaminoglicana (GAG) naturalmente presente no corpo humano, encontrada em maior concentração na pele, nos ossos, nos tendões e nos músculos, responsável pela hidratação, nutrição e elasticidade da pele. Tem também propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Este é injetado na pele com uma agulha fina, um tratamento feito de forma totalmente segura e eficaz para preencher as áreas desejadas, como preencher rugas, dar volume aos lábios, melhorar a contorno do rosto ou aparência da pele, tendo efeitos imediatos e duradouros.

Em suma, os tratamentos com ácido hialurónico mais comuns, são,

Preenchimento de rugas;

Aumento de lábios;

Melhoria do contorno facial.

Tratamentos a Laser

Os tratamentos a laser são procedimentos que utilizam a luz para tratar uma variedade de condições, incluindo remoção de tatuagens, remoção das chamadas “aranhas vasculares” (pequenas dilatações vasculares), redução de manchas e cicatrizes, além de rejuvenescimento facial.

Os tratamentos a laser são indicados para pessoas que desejam melhorar a aparência de alguma área do corpo sem necessidade de cirurgia.

Os benefícios dos tratamentos a laser incluem:

Remoção eficaz de tatuagens: os lasers são capazes de fragmentar os pigmentos da tatuagem e permitir que o sistema imunológico os remova naturalmente.

Remoção das aranhas vasculares: os lasers são capazes de destruir as veias “anormais” sem danificar a pele circundante.

Redução de manchas e cicatrizes: os lasers são capazes de remover camadas de pele danificadas e estimular a produção de colágeno, resultando em uma pele mais uniforme e saudável.

Rejuvenescimento facial: os lasers são capazes de estimular a produção de colágeno e melhorar a textura e tonalidade da pele, resultando em um aspeto mais jovem e saudável.

Os tratamentos a laser são geralmente indolores e não invasivos, mas alguns podem causar desconforto temporário.

É importante que os tratamentos a laser sejam realizados por profissionais qualificados e experientes, para maior garantia de melhores resultados e minimização de riscos.

Os tratamentos a laser também podem ser feitos com diferentes tipos de laser, cada um com características diferentes, como,

laser de pigmento;

laser de CO2;

laser de Erbium;

entre outros.

É importante dialogar com o médico especialista para entender qual o tipo de laser mais adequado para o seu caso específico.

Tratamentos de rejuvenescimento facial

Os tratamentos de rejuvenescimento facial são procedimentos que visam melhorar a aparência da pele, reduzir rugas e linhas de expressão, além de melhorar a textura e a tonalidade da pele.

Os tratamentos de rejuvenescimento facial incluem procedimentos como preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, peelings químicos e tratamentos de luz intensa pulsada (IPL), entre outros.

Botox

Entre os tratamentos mais populares, encontra-se a toxina botulínica, conhecida como Botox.

Este é usado para relaxar os músculos faciais que causam rugas e linhas de expressão, principalmente em zonas como a testa, entre as sobrancelhas e à volta dos olhos.

Da mesma forma que o ácido hialurónico, o Botox é injetado na pela com uma agulha fina, podendo este durar em média de 3 a 6 meses, dependendo da área tratada.

Após injetado, o Botox bloqueia a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor que faz os músculos contraírem-se.

Isto resulta numa redução temporária da atividade muscular, suavizando as linhas de expressão e rugas. Além disso, o Botox também é usado para tratar condições médicas, como a hiperidrose (sudorese excessiva), a espasticidade muscular e a enxaqueca.

Como os restantes tratamentos, a aplicação de Botox deverá ser feita por profissionais com experiência e competência comprovada neste tipo de tratamento.

O Atelier do Sorriso, existente há 19 anos, além de especialistas em tratamentos de Botox no Algarve, concretamente em Almancil, oferece vários tipos de tratamentos estéticos, como a mesoterapia, radiofrequência, peeling químico, estética laser, redução de papada, e tratamentos de medicina dentária, para o público feminino e masculino.

A equipa da clínica, constituída por diversos especialistas, desde a medicina dentária à harmonização facial, da cirurgia avançada à manipulação estética, da implantologia oral e prótese à periodontologia, assume-se como “incansáveis em tentar dar resposta aos anseios de nossos pacientes.”

Os benefícios dos tratamentos de rejuvenescimento facial incluem:

Melhoria da aparência da pele: os tratamentos podem ajudar a melhorar a textura e tonalidade da pele, reduzir manchas, melhorar a elasticidade e suavizar linhas finas e rugas.

Redução de linhas de expressão: os tratamentos podem ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar linhas de expressão, como as rugas ao redor dos olhos e boca.

Melhoria do contorno facial: os tratamentos podem ajudar a melhorar o contorno facial, dando a aparência de um rosto mais jovem e saudável.

Estes tratamentos são geralmente destinados a pessoas com rugas e linhas de expressão moderadas e carregadas ou de quem deseja melhorar a aparência geral da pele.

É importante lembrar que estes tratamentos não são uma solução definitiva para o envelhecimento, e os resultados podem variar de acordo com cada pessoa, podendo ter efeito imediato ou em algumas semanas após o procedimento.

Alguns tratamentos de rejuvenescimento facial podem precisar de várias sessões para alcançar os melhores resultados.

É importante falar com um especialista para entender qual o tratamento mais adequado para o seu caso específico e quais os resultados que pode esperar.