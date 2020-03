Transportes públicos portugueses usam produto que elimina Covid-19

Empresas de transportes públicos, como a Metro do Porto e a Metro de Lisboa, começam dentro de dias a utilizar um produto de desinfeção das superfícies que já demonstrou ser 99,99% eficaz na eliminação do novo coronavírus, com a vantagem dos resultados perdurarem 30 dias.

O JN confirmou junto de fonte da Metro do Porto que o produto começa a ser aplicado no início da próxima semana nas carruagens e nas estações, nas zonas onde as pessoas mais tocam com as mãos.

A empresa que comercializa o desinfetante em Portugal informou que a aplicação do produto será feita também nos próximos dias no Metro de Lisboa, nos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, assim como em empresas privadas das mais diversas áreas, nomeadamente o ManPowerGroup e a Cosec, ambos no Porto e em Lisboa, e nas instalações da CA Seguros em Lisboa.

