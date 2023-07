Transportes: Lusocargo reforça ligações entre Portugal e Paris

Lusocargo, que foi comprada em 2021 pelo grupo francês BBL, anunciou que vai reforçar a ligação semanal entre Portugal e Paris através de um novo serviço expresso de grupagem para transporte rodoviário de mercadorias.

Além de França, o serviço de transporte rodoviário da empresa portuguesa alcança mais de 20 geografias e inclui partidas diárias para mercados como Espanha, Alemanha e Polónia.

Cada camião parte de Portugal à sexta-feira e chega a Paris na segunda-feira, aos serviços da BBL Transport, que é a primeira empresa do grupo francês BBL ao somar 12 sucursais em França. Na perspetiva de Ricardo Arroyo, diretor de transporte rodoviário do Grupo BBL, “esta nova ligação a Paris será um importante reforço das ligações comerciais entre os mercados português e francês, demonstrando a força do Grupo BBL no panorama europeu, cujas equipas especializadas de mais de 2.000 colaboradores se empenham diariamente em servir toda a cadeia logística dos seus clientes”.

Com mais de 30 anos de atividade, a Lusocargo emprega 300 pessoas e assume-se como um dos três maiores transitários a operar em Portugal. Fundada em 1984, a empresa dispõe de espaços físicos no Porto, Mealhada, Lisboa e Pombal, em áreas totais de 20 mil metros quadrados de armazéns e 5.000 metros quadrados de escritórios.

A BBL Transport dedica-se ao transporte rodoviário internacional de mercadorias, emprega 220 pessoas e conta com 12 sucursais em França. A BBL Transport é a primeira empresa do grupo BBL, criada em 1997. Entre 2017 e 2022, o Grupo BBL cresceu de 440 para 2.000 colaboradores e o seu volume de negócios anual aumentou de 121 milhões de euros para cerca de 605 milhões de euros em 2022.