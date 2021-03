Transportes aéreos: PS/Madeira pede estratégia de compensação

O PS/Madeira considerou hoje haver necessidade de definição de uma estratégia para as acessibilidades aéreas para a ilha, que passe pela criação de mecanismos de compensação para operadores e companhias afetadas pelos frequentes condicionamentos do aeroporto local.

Em conferência de imprensa, o deputado socialista madeirense Sérgio Gonçalves destacou a “importância de um plano de contingência integrado para o aeroporto da Madeira, para fazer face aos constrangimentos que surgem e que condicionam a operação na principal porta de entrada” da região.

O parlamentar do PS/Madeira realçou que é necessária “uma estratégia bem definida relativamente às acessibilidades aéreas à Região Autónoma da Madeira”, argumentando que, “independentemente dos equipamentos que venham a ser adquiridos, existirão dias em que haverá condicionamentos, pelo que o plano de contingência” será “fundamental para mitigar estes problemas”.

As condições meteorológicas adversas, nomeadamente os limites de velocidade do vento impostos pelas autoridades nacionais da aviação civil, condicionam muitas vezes o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Para o deputado socialista, a resolução também passa pela “implementação de mecanismos de compensação para os operadores e para as companhias aéreas afetadas por estes constrangimentos”.

O PS/Madeira sustenta que deveria ser “criado um fundo regional de apoio a novas rotas” e que, no atual momento de pandemia da covid-19, deveriam existir apoios “à recuperação de rotas que a Região perdeu e de várias ligações aéreas que deixaram de existir”.

Sérgio Gonçalves reconheceu haver “falta de estratégia em termos do transporte aéreo”, enfatizando que existem “problemas que já se arrastam há algum tempo, que não são de agora, nem resultado da pandemia”.

“Este é um momento decisivo em termos de posicionamento da Região, pelo que o transporte aéreo é importantíssimo, não só para o turismo, mas também para a mobilidade dos residentes, razão pela qual não se entende que estas soluções não sejam postas em prática pelo Executivo madeirense”, vincou.

O deputado lembrou que o PS já apresentou muitas destas medidas no parlamento madeirense, com as mesmas a serem rejeitadas pela maioria PSD/CDS-PP, mas a serem, “curiosamente, integradas por parte do Governo Regional no Plano de Desenvolvimento Económico e Social para 2030”.

“Acontece que, apesar de estarem inscritas nesses documentos estratégicos, nunca são implementadas, são permanentemente recusadas pela maioria no parlamento e nós entendemos que deve existir uma mudança de política e uma estratégia bem clara e bem definida relativamente às acessibilidades aéreas à Região Autónoma”, sublinhou.