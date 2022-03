Transformemo-nos desta selvajaria

A selvajaria indolente que há muito se instalou em torno da coisa / causa ucraniana não pára de aumentar e desenvolver-se. Apresenta-se-nos a partir e a soldo de tudo.

São as cadeias comercias de produtos e tecnologias, as cadeias de produtos alimentares, conjuntamente com estruturas de média dimensão e pequenos grupos mal organizados, mas todos com os seus objectivos ordinários muito bem definidos, que vão desde o mais vil tráfico humano nas diversas formas, ao simples logro crime marginal tipo-vão-de-escada.

Quase tudo serve para ante tamanha tragédia humana e déspota de uma criatura execrável na Rússia, a que todo um mundo ocidental e hipócrita não se digna dar um tiro e liquidar a bem da humanidade, – junta-se-lhe o mais vil humano à escala supracitada, até à bem organizada maldade capciosa desenvolvida pelos grupos económicos de que nos habituámos a acreditar nas boas intenções, sem maioritariamente analisarmos o objecto.

Uma rede comercial de produtos e tecnologias envia para o meu telemóvel uma SMS a solicitar-me em torno da Ucrânia que entregue numa loja o meu equipamento antigo, ou que faça o donativo online.Que vil e indolente propaganda, que marketing comercial! Mas com a minha enorme pena que esta é só uma das variadas estratégias comerciais, que partem de todo o lado com a maior ou menor dimensão arquitectada e de que são só e apenas exemplos.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).