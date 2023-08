Transforme o seu jardim num refúgio. Dicas para uma atmosfera acolhedora

Além de ser uma extensão da nossa casa, ter um belo jardim, proporciona uma sensação revigorante e que ajuda a melhorar a nossa relação com a natureza.

Planear e selecionar um mobiliário funcional que harmonize entre uma área externa confortável e um jardim organizado, pode transformar seu espaço em um verdadeiro refúgio para os momentos de descanso.

Para isso, preparamos algumas dicas que podem elevar a estética do seu ambiente e deixá-lo ainda mais aconchegante.

Planeie o seu jardim

Reserve um tempo para imaginar como deseja o visual do jardim e tenha em mente uma ideia exata do espaço. Isso ajuda na hora de definir as espécies de plantas para o cultivo adequado. Afinal existem várias questões que devem ser consideradas, tais como o período de sol, o tipo de rega, solo e clima da região.

Pense também nos elementos que serão utilizados e a sua finalidade, como é o caso da iluminação, pedras, móveis, madeiras. O objetivo é garantir que tudo se integre no ambiente de maneira agradável. Um jardim bem planeado pode ser mais que do que um simples espaço ao ar livre.

Escolha o mobiliário adequado

Imagine um banco para receber os primeiros raios de sol da manhã, relaxar lendo um livro numa cadeira confortável ao final da tarde, ou então, uma mesa para compartilhar bons momentos com a família e os amigos.

O mobiliário de jardim desempenha um papel essencial tanto na estética, assim como na funcionalidade de um ambiente. Por isso, imagine esses elementos como algo que faz mais do que expressar o seu estilo pessoal, mas que também irá trazer vida a momentos que ficarão gravados na memória.

Harmonize a iluminação

Uma iluminação adequada pode fazer com que seu jardim se transforme num ambiente mágico após o pôr do sol. Luzes suaves e estrategicamente posicionadas destacam características especiais, criando uma atmosfera aconchegante e prologando a beleza do jardim durante a noite.

Crie caminhos e trilhos

Considere uma maneira de explorar o jardim. Crie pequenos trilhos utilizando materiais como cascalho, pedras ou madeiras de forma que leve os visitantes a conhecerem diferentes partes do jardim. Isso proporciona uma sensação de aventura e mistério.

Promova privacidade

Além do mobiliário confortável e de uma bela iluminação, alguns elementos como as cercas servem para criar limites físicos, mas também podem promover privacidade e segurança.

Escolha o estilo de cerca que melhor se alinha com a estética do seu jardim. Isso irá ajudar a proporcionar uma sensação acolhedora, estabelecendo uma relação de intimidade com o espaço ao seu redor.

Limpeza

Escolha um dia da semana para retirar galhos, folhas secas e limpar outros resíduos. Crie esse hábito para melhorar não apenas a estética, mas também para manter o seu jardim saudável.

Crie um refúgio

Lembre-se que um jardim bonito e bem estruturado não é composto apenas por um conjunto de vasos e plantas, mas da expressão que reflete a sua conexão com a natureza.

A escolha correta dos componentes que irão moldar o seu espaço de beleza e serenidade, pode trazer lembranças duradouras do seu oásis pessoal.