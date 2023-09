Transferência falhada para Munique não impediu Palhinha de renovar

O trinco português João Palhinha, que esteve este verão a um passo e meio de se tornar jogador do Bayern de Munique, rubricou um novo contrato com o Fulham até 2028.

Em entrevista ao departamento de comunicação do próprio clube, o ex-Sporting assumiu que a transferência falhada para o campeão alemão “foi um processo difícil” mas garantiu estar “focado a 100% no Fulham”.

“A incerteza foi difícil para mim e para a minha família mas estou bem com toda a gente aqui. Quero manter esta relação toda a minha vida. Nunca esquecerei o apoio, as músicas que cantam com o meu nome… Estarei sempre grato”, vincou.

Recorde-se que João Palhinha viajou este defeso para Munique, realizou os habituais testes médicos no Bayern e, pouco antes da sua apresentação, foi chamado de volta pelo Fulham, que falhou a contratação do seu substituto.