Transavia considera Portugal destino estratégico

A Transavia, companhia aérea low-cost do Grupo Air France-KLM, está a identificar um forte crescimento da procura de viagens para Portugal nos meses do verão, o que lhe permite antecipar que aqueles três meses serão muito positivos.

Segundo Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer (COO) da Transavia France, em conferência de imprensa no Aeroporto de Sá Carneiro, há “um forte aumento de 23% para 1,5 milhão de lugares este verão de 2022 versus 2019.

Numa altura em que a companhia celebra 15 anos de após o seu primeiro voo (de sempre) ter aterrado no Porto a 12 de Maio de 2007, “Portugal continua a ser um mercado-chave para a Transavia France” e assim vai continuar a ser. Refira-se que a Transavia é a primeira transportadora aérea de/para França, com 31% da oferta global entre os dois mercados – com um histórico de nove milhões de lugares vendidos e 64 mil voos operados entre os dois países na última década.

Demonstrando que Portugal é uma opção estratégica – evidentemente secundária em relação ao crescimento no mercado francês, mas muito importante fora das fronteiras gaulesas, disse o COO do grupo – a companhia lança este verão quatro das quais novas, incluindo três para os Açores, e um forte aumento de frequências. No total, a Transavia operará 24 rotas no território luso.

“A história de sucesso da Transavia France começou a 12 de Maio de 2007 com um voo inaugural operado entre Paris-Orly e Porto. Uma década e meia depois, Portugal é e continua a ser um mercado emblemático e histórico para a companhia aérea e, além disso, um símbolo da confiança de todos os nossos clientes de lazer e negócios. Após um período longo e disruptivo, a abertura de quatro novas rotas e o forte aumento de frequências no mercado para um total de 1,5 milhões de lugares propostos este Verão, um aumento de 23% face ao período homólogo de 2019, é a melhor prova do nosso compromisso de longo prazo com este mercado histórico, resiliente e estratégico para as nossas operações globais.”, afirmou Nicolas Hénin.

A Transavia iniciou recentemente três das suas quatro novas rotas para o Verão 2022 no mercado português: Porto – Ponta Delgada (doméstico), Paris – Ponta Delgada (via Porto) e Porto – Brest, que foram complementadas há pouco com a inauguração do serviço Amesterdão-Schiphol – Ponta Delgada.

A companhia também vai iniciar uma rota direta Paris – Ponta Delgada em junho. E além destas aberturas sazonais, a filial low-cost do grupo Air France-KLM prossegue a sua expansão no mercado também em frequências – nomeadamente, ao adicionar dez frequências em Paris – Faro, cinco em Paris – Funchal ou oito em Paris – Porto.

#portugalpositivo