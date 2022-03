Trágico acidente mata jovem português nos Estados Unidos

Um português de 18 anos está entre as nove vítimas mortais de um acidente de viação no Texas, Estados Unidos, quando a equipa de golfe universitária do Novo México regressava de uma competição.

O acidente aconteceu na terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Lisboa). Para além de oito estudantes universitários, o treinador da equipa também morreu. Outros dois estudantes foram hospitalizados em estado crítico.

As autoridades norte-americanas enviaram uma equipa de investigação para o local do acidente, no condado de Andrews.

