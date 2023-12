Trafaria: morto com um tiro na cara

Um homem de 35 anos morreu este sábado após ter sido baleado no Bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península da Setúbal indicou que o homem, foi “baleado na cara”, tendo sido transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi declarado o óbito.

O alerta foi dado às 17:17, de acordo com a mesma fonte.

Segundo fonte da GNR, quando os militares da Guarda chegaram ao local encontraram o homem caído no chão, com ferimentos graves, tendo sido assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital Garcia e Orta.

“Não foi identificado qualquer suspeito”, de acordo com a fonte da GNR, adiantando que a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Foram mobilizados para o local, oito operacionais dos bombeiros de Trafaria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital Garcia de Orta.